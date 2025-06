Il sindaco legge la tesi di laurea su Cesenatico e ringrazia la studentessa: “Ho imparato tante cose”

Questa mattina il sindaco Matteo Gozzoli ha incontrato in Municipio Emma Trivellin, studentessa che si è laureata all’Università degli Studi di Verona in Lingue per la Comunicazione Turistica e Commerciale con una tesi tutta dedicata a Cesenatico. La dottoressa Trivellin ha ripercorso tutta la storia di Cesenatico dalla sua fondazione fino al piano marketing 2024-2027, con un lavoro prezioso e accurato. Emma Trivellin durante questa stagione estiva lavorerà in un hotel di Gatteo Mare. «È stato un grande piacere leggere una tesi interamente dedicata alla nostra città – spiega il sindaco Gozzoli – e ringrazio Emma per il lavoro di ricerca così accurato. È un affresco importante che mi ha riaperto alcuni cassetti della memoria e da cui ho anche imparato diverse cose».