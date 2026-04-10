Il sindaco Gozzoli e il nuovo corso di Cesenatico Servizi: “Grazie a al presidente Brandolini e ai consiglieri Bisacchi e Mughetti”

L’amministrazione comunale di Cesenatico ha diramato una nota ufficiale in merito a Cesenatico Servizi. “Desidero ringraziare il presidente del Cda di Cesenatico Servizi Sandro Brandolini - inizia il sindaco Matteo Gozzoli - e i consiglieri Roberta Bisacchi e Stefano Mughetti per il lavoro svolto in questi anni. Nello specifico Sandro Brandolini ha partecipato ai lavori del Cda dal 2016 al 2020 come consigliere e dal 2020 ad oggi come presidente. I consiglieri Bisacchi e Mughetti sono stati nominati entrambi nel 2020.

Le dimissioni e la pubblicazione del bando per il ruolo di amministratore unico rappresentano un percorso concordato già al rinnovo delle cariche avvenuto nel 2025. In quell’occasione l’amministrazione comunale aveva chiesto al Cda di proseguire il suo mandato fino alla definizione di un percorso di riorganizzazione che sta procedendo a step”.

Continua Gozzoli: “Nel ringraziare presidente e consiglieri per il lavoro svolto ci terrei a sottolineare la completa gratuità con cui hanno operato in questi anni, a testimonianza che anche in ruoli così delicati sia fondamentale lo spirito di servizio alla collettività. In questo periodo storico segnato dalla pandemia, dalle crisi energetiche con annessi aumenti dei costi, la società ha sempre operato con l’obiettivo di modernizzare mezzi, attrezzature e capacità di interventi. Tra gli interventi programmatici avviati segnaliamo l’iter per la realizzazione della nuova sede finalizzata a proseguire l’attività di modernizzazione della società. Ora si apre un nuovo percorso con l’avviso pubblico e la valutazione dei curriculm vitae in vista del nuovo ruolo di amministratore unico, possibilità già prevista dallo Statuto della società partecipata che abbiamo valutato come maggiormente rispondente alle nuove sfide dell’Ente e della Società”.