Cesenatico, il primo bilancio della stagione 2025 è tra luci e ombre

Si sono tirare le somme d’una estate, quella 2025 arrivata agli sgoccioli, e che prevedibilmente a livello di Riviera Romagnola così come nel resto del Paese (salvo eccezioni come la Sicilia) a livello di vacanza al mare non sarà una di quelle candidate a rimanere scolpita nella storia. Nonostante il cambiamenti climatici, che danno estati sempre più torride il grande assente dell’estate 2025 sembra sia stato il mese top del sole: luglio. Ma nonostante sia ormai trascorsa anche la seconda decade di settembre, i dati statitici di arrivi e presenze del mese di questo mese ancora latitano. Un ritardo giudicato a più riprese «incomprensibile».