“Il giallo del Bagno Italia di Cesenatico”: ecco il secondo romanzo di Luca Casadei

Un libro da gustare non solo leggendolo ma sorseggiando al Bagno Italia di Cesenatico, da dove parte l’indagine al centro della trama, trebbiano o sangiovese imbottigliati con etichette che riportano le copertine dei due romanzi dell’autore, Luca Casadei. È l’originale iniziativa di marketing letterario e turistico al tempo stesso, valida dall’8 maggio al 30 settembre: chi comprerà il romanzo “Una seconda possibilità” in una delle 30 librerie del territorio in cui è in vendita avrà diritto a un buono per un aperitivo per due persone da consumare nello stabilimento balneare cesenaticense che è un pezzo importante della storia raccontata.

Intanto, l’8 maggio, giorno dell’uscita in libreria, sarà presentato alle 17, al Palazzo del Ridotto, il thriller scritto dal 44enne, sequel, ma con trama autonoma, de “Il caso Matias Ora”, che nel 2022 è stato tra i gialli più venduti in Italia e premiato in dieci concorsi letterari nazionali. È di nuovo ambientato principalmente tra Cesena, Cesenatico e Faenza, ma questa volta il raggio d’azione dei protagonisti si allarga a diverse città, anche fuori dall’Italia. La storia parte dal punto in cui si era conclusa l’indagine precedente e coinvolge alcuni personaggi che erano stati al centro di essa. Il punto di partenza è l’improvvisa scomparsa dell’ex compagna Sara Antonioli, che catapulta il sommelier Alessandro Dalmo in una realtà completamente diversa da quella in cui ha creduto di vivere per oltre 15 anni.

Proprio dalla confidenza di Luca Casadei col mondo dei sommelier e dai riscontri avuti dai gestori del Bagno Italia, che la scorsa estate è stato visitato da decine di lettori incuriositi dal luogo citato nel primo libro, è scaturita la trovata “E se il protagonista fossi tu?”. Mira a trasformare la lettura in esperienza, facendo entrare i lettori all’interno della storia. Chi acquisterà il romanzo in una delle trenta librerie della Romagna e alle presentazioni ufficiali, compresa quella di venerdì in centro a Cesena, riceverà infatti un buono aperitivo per due persone in quello stabilimento balneare di Cesenatico, dove la storia ha inizio. Chi sceglierà di entrare nella storia recandosì lì, oltre a godersi un aperitivo con vini con etichette ad hoc, potrà respirare le atmosfere che hanno ispirato Casadei e avrà accesso anche a contenuti extra dei romanzi preparati dallo stesso autore. Inoltre, sulla terrazza panoramica del locale, si terranno questa estate aperitivi con l’autore. Infine, verranno proposti mini tour alla scoperta dei luoghi citati nei romanzi.