Cesenatico, colonie di Ponente: il Comune boccia la proposta del gruppo Falkensteiner

Il Comune ha bocciato la proposta di Accordo di programma in deroga ai piani urbanistici comunale e provinciali (Pug e Ptcp), presentata dal gruppo altoatesino Fmtg -Falkensteiner Michaeler Tourism Group-, per trasformare cinque colonie di Ponente di cui è venuto in possesso. Nella sostanza l’amministrazione comunale dice no alla proposta nuovi appartamenti nella zona dello colonie di ponente per auspicare, invece la creazione di strutture turistiche, la nascita di infrastrutture di servizio (palestre, campus, ristoranti residence...) sulla base di quanto come prevede il Pug.

Negli scorsi mesi il gruppo altoatesino Falkensteiner ha presentato al Comune di Cesenatico una proposta di accordo di programma in variante al Pug e al Piano Provinciale che riguarda 5 colonie attualmente in stato di abbandono. Si tratta delle Paolo VI, della Leone XIII (a suo tempo una gran bella colonia anche dal punto di vista architettonico) e ancora, la “Maria Sole”, l’Adriatica e la Santarcangiolese. La proposta prevedeva la realizzazione di un hotel da 113 camere come anche 4 nuovi condomini per un totale complessivo di 96 appartamenti. Relativamente alla parte pubblica, si proponeva di eliminare una parte di viale Colombo (nel tratto compreso tra piazza Marco Polo e via Magellano) trasferendo la viabilità su via De Balboa (quella che corra a fianco del muro di Atlantica) con la realizzazione di 96 parcheggi e di due percorsi uno ciclabile e uno pedonale da via Vespucci a via Magellano.

I nuovi edifici vedevano la futura realizzazione fronte mare, cosa che, viene fatto notare, è in contrasto con la strategia del Pug che prevede invece l’arretramento degli edifici dalla linea di costa per mettere in sicurezza l’abitato dalle mareggiate e per migliorare l’accesso alla spiaggia (considerato peraltro la continua erosione dell’arenile).