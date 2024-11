Il 1° dicembre si accende il museo della marineria a Cesenatico: ecco il programma completo delle feste di fine anno

Domenica 1° dicembre alle 17 si accende il Presepe della Marineria con un momento così atteso a dare il via al Natale di Cesenatico. L‘evento sarà anche il momento per accendere l’albero di Natale e tutta l’illuminazione natalizia lungo il Porto Canale, i centro storico e le piazze principali. Il cielo di Cesenatico si trasformerà in uno scenario da sogno grazie ad uno spettacolo aereo mozzafiato firmato Cardinali Group.

Il Presepe - giunto alla sua 38a edizione - rimarrà acceso fino a domenica 12 gennaio 2025.

Le luminarie natalizie anche quest’anno si confermano sui toni dell’oro con le particolari piccole vele luminose installate sui lampioni che costeggiano la banchina del porto canale. Torna a brillare la scritta brillante “Cesenatico” in Piazza Costa mentre Piazza Ciceruacchio sarà sempre illuminata da un tetto di luci. Per quanto riguarda l’albero di Natale, quest’anno il Comune di Cesenatico ha fatto una scelta ecosostenibile: non sarà più presente il classico abete tagliato da un ed estirpato da un bosco ma sarà presente un’installazione luminosa conica che simboleggia un albero.

Dall’accensione del Presepe fino a tutte le feste e oltre, il Comune di Cesenatico farà il pieno di eventi: dal presepe di Piazza delle Conserve fino al capodanno a teatro passando per la “suppata” di Natale e gli spettacoli sul Porto Canale.

Il programma completo

1 dicembre 2024 – 12 gennaio 2025 – Porto Canale

Presepe della Marineria allestito sulle imbarcazioni storiche della sezione galleggiante del Museo con oltre 50 personaggi – 38^ edizione

1 dicembre – Porto Canale – ore 17

Cerimonia di accensione del Presepe della Marineria – spettacolo inaugurale con musica, giochi di luce e scenografie aeree – a cura di Cardinali Group

8 dicembre – Piazza Costa e viale Carducci – dalle ore 15.30

Jingle Band – musica itinerante

8 dicembre -12 gennaio – piazza delle Conserve

Il Presepe della Tradizione nelle antiche Conserve

22 dicembre – Galleria Da Vinci

Inaugurazione Pinacoteca Cittadina

26 dicembre 2024 – porto canale

Suppata di Natale i Babbi Natale in sup del Windsurf Club risaliranno il Porto Canale, dove si terrà un concerto a bordo di un’imbarcazione navigante del Museo della Marineria

26 dicembre – Teatro Comunale – ore 17

Concerto di Natale 2024 – Coro Polifonico Ad Novas e Quintetto d’ Archi. Musiche della tradizione natalizia classica e moderna.

29 dicembre – piazza Ciceruacchio – ore 16 e ore 17:15

Diversamente giovani – spettacolo di giocoleria e acrobazie aeree con la compagnia C’è Chi C’ha Teatro

31 dicembre – Teatro Comunale – ore 21

Grand Soirèe Cinema, Un amor di Capodanno! – concerto e brindisi di Buon Anno.

31 dicembre – Piazza Ciceruacchio – dalle ore 22

Capodanno sul porto con la disco music degli anni 70-80-90 suonata dal vivo da Oxxxa. A seguire dj set con Radio Studio Delta

1 gennaio – porto canale – dalle ore 15.30

“Les Mongolfieres” animazione itinerante con tre trampolieri che indossano scenografici costumi

5 gennaio – piazza Ciceruacchio – dalle ore 15.30

“Piano Sky” – una scenografica dama al pianoforte con la sua grande gonna illuminata intrattiene il pubblico con un vasto repertorio musicale

6 gennaio – piazza Ciceruacchio – dalle ore 14.30

La Pasquella sul Porto Canale – rassegna di gruppi di Pasquaroli e spettacolo degli Sciucaren del Gruppo Frustatori Cassani a cura dei Pasquarùl dla Piòpa

Tutte le domeniche e i festivi dall’1 dicembre al 6 gennaio – dalle 10 alle 19

Mercatino di Natale – Via Anita Garibaldi

Mercatino dei Creativi – via Baldini e via Quadrelli