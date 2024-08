I poliziotti intervengono a difesa di ragazze importunate e vengono presi a morsi: arrestato 30enne a Cesenatico

Qualche giorno fa, una volante del Presidio estivo di Polizia, è intervenuta nei giardinetti vicino alla stazione ferroviaria di Cesenatico su segnalazione di alcune ragazze impaurite dal comportamento di uno straniero che le stava importunando e insultando con insistenti avance volgari e poco gradite.

Colluttazione e morsi

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato l’uomo segnalato, in evidente stato di alterazione psico-fisica, seduto su di una panchina non lontano dalle giovani. Mentre i poliziotti erano intenti a farsi raccontare nel dettaglio l’accaduto, l’uomo si è avvicinato, assumendo fin da subito un atteggiamento aggressivo, accusando i poliziotti di prendere le parti delle ragazze, credendo al loro racconto, a suo dire non corrispondente al vero.

Nonostante gli operatori sin da subito abbiano cercato, con fare pacato e rassicurante, di tranquillizzare l’uomo e riportarlo alla ragione, l’uomo ha perseverato nel suo atteggiamento, insultando le ragazze e ponendosi in contrapposizione con gli agenti, cercando più volte di strappare loro dalle mani il documento su cui stavano annotando l’accaduto e cercando il contatto fisico, fino ad arrivare a toccare in modo brusco gli agenti e colpire uno dei poliziotti. Ne è nata così una colluttazione e, sia gli agenti che lo straniero, sono caduti in terra. I poliziotti hanno tentato di immobilizzare l’uomo, ma questi ha, ripetutamente, cercato di divincolarsi e di colpire gli operatori con calci e pugni, fino a riuscire a dare un morso al braccio di uno degli agenti, procurandogli anche delle escoriazioni. Fino a che non è stato immobilizzato.

In ausilio ai poliziotti è giunta anche una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri di Cesenatico che ha aiutato gli agenti ad ammanettare lo straniero ed a trasferirlo presso gli Uffici del Presidio di Polizia di Cesenatico, dove si è proceduto a formalizzare le accuse nei suoi confronti per resistenza, lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale. I poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure mediche presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cesena.

Arrestato

Al termine dell’attività, il trentenne, originario dell’Africa occidentale, è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e su disposizione dell’autorità giudiziaria, lo straniero è stato trattenuto presso le celle di Sicurezza del Commissariato di Cesena in attesa della convalida da tenersi il giorno successivo. Da segnalare che l’arrestato annovera a suo carico una sfilza di precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione, tra cui tre arresti negli ultimi tre anni per resistenza e violenza commessi nei confronti di Pubblici Ufficiali, nell’esercizio delle loro funzioni. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Forlì che ha rimesso in libertà lo straniero, applicandogli la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Forlì – Cesena, immediatamente esecutiva.