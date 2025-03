I cani randagi di Cesenatico al canile di Cervia: rinnovata la convenzione

I Comuni di Cervia e Cesenatico anche quest’anno hanno approvato l’accordo per la custodia e la cura dei cani randagi di Cesenatico.

La collaborazione fra i due enti risale al 2017, quando il Comune di Cesenatico, sprovvisto di strutture per il ricovero e la cura di cani rinvenuti sul territorio, chiese al comune di Cervia la disponibilità ad accogliere presso il proprio canile un numero massimo di dieci cani.

Da quel momento l’accordo è stato continuativamente rinnovato.

Nel frattempo il Comune di Cesenatico ha avviato la realizzazione di una propria struttura per il ricovero di cani e gatti, e in attesa che questo divenga operativo ha chiesto di poter proseguire la collaborazione con il Comune di Cervia per un altro anno.

In modo collaborativo il nostro ente ha ritenuto di accogliere la richiesta anche per quest’anno, trovando ampia disponibilità da parte dell’Associazione di volontariato “Arca 2005 Odv”, che gestisce il canile cervese, a farsi carico della custodia e cura dei cani.

In base al nuovo accordo, il Comune di Cesenatico trasferirà al Comune di Cervia la somma di 16.000 euro, che serviranno a garantire l’ospitalità dei cani provenienti da Cesenatico e a contribuire alle spese sostenute per il funzionamento della struttura come utenze, manutenzione, assicurazioni.