Ha la patente sospesa, ma va in giro in auto per Cesenatico: per una donna multa e fermo del mezzo

A Cesenatico la Polizia di Stato nello scorso week-end ha controllato 269 veicoli e 575 persone. A carico di una donna residente nel bolognese, si è proceduto al fermo amministrativo dell’autovettura da lei condotta, per la durata di tre mesi, per aver circolato con la patente di guida sospesa per precedenti infrazioni. Ad un uomo della provincia di Milano, invece, l’autovettura di cui era alla guida, è stata sottoposta a sequestro amministrativo, poiché sprovvista della polizza assicurativa e della revisione. In tutti i casi sono state elevate le relative sanzioni previste dal codice della strada.