Ha l’obbligo di permanenza a Bolzano imposto dal giudice, ma va comunque in vacanza a Cesenatico: scoperto dalla Polizia

Aveva l’obbligo di permanenza a Bolzano, ma... non ha resistito al fascino della vacanza al mare. La Polizia di Cesenatico ha scoperto un quarantenne di Bolzano gravato da due provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza di Bolzano di conversione di pena pecuniaria in Libertà controllata e di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza per un totale di dieci giorni, con obbligo di permanenza in abitazione nelle ore notturne. Una pena che il 40enne sconterà nei giorni che seguono, pur trovandosi in vacanza in riviera.