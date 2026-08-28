Ha il divieto di dimora a Forlì-Cesena e la sera di Ferragosto girava in spiaggia a Cesenatico con un grosso coltello: 33enne arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico, hanno arrestato un 33enne gambiano, in esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, a suo tempo applicata poiché presunto autore di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’uomo a cui era stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena, la sera del 14 agosto era incappato nei controlli ferragostani dei carabinieri di Cesenatico e identificato in un tratto di spiaggia libera, antistante viale Quasimodo. Nella circostanza, alla presenza di ulteriori persone, era stato sorpreso in possesso di un coltello di grosse dimensioni con lama di circa 20 centimetri, che aveva fatto scattare il sequestro dell’arma bianca e la denuncia per “porto abusivo di armi od oggetti atti all’offesa”. Nella circostanza i Carabinieri avevano anche segnalato l’ulteriore violazione della misura cautelare all’Autorità Giudiziaria che ha disposto per la custodia cautelare in carcere. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Forlì.