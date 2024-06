Guidava ubriaco per Cesenatico, ma non possono ritirargli la patente: “Non l’ho mai avuta”

I Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato a piede libero per porto d’armi o oggetti atti ad offendere un 25enne controllato a Gambettola in viale Kennedy sulla propria auto. Sottoposto ad ispezione personale e veicolare è stato trovato in possesso un bastone cavo in ferro di lunghezza complessiva di 90 centimetri e un bastone in legno di 50 centimetri, del cui possesso non ha fornito giustificazione. Stesso destino per un 25enne, alla guida della propria autovettura, stava percorrendo l’Adriatica di Gatteo: sottoposto ad ispezione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di dieci centimetri del cui possesso non ha fornito giustificazione.

Sette in stato di ebbrezza

Sette automobilisti sono stati sorpresi in stato di ebbrezza alcolica. Tra questi, curioso il caso di un 43enne in viale Carducci a Cesenatico: è stato riscontrato positivo all’alcoltest con un tasso di 1,63: patente di guida non ritirata, perché mai conseguita, con auto sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.