Guida in stato di ebbrezza: sei denunce e patenti ritirate a Cesenatico, Savignano e Gambettola

Sul fronte controllo stradale sei persone, con età compresa tra i 23 ed i 63 anni, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, poiché rilevati a loro carico tassi alcolemici variabili tra un minino di 0,65 g/l ed un massimo di 1,74 g/l. In tutti e sei i casi si è provveduto al ritiro della patente di guida per la successiva sospensione da parte della Prefettura. In un caso, conseguente ad una uscita di strada con solo danni a cose, si è anche proceduto al fermo amministrativo del veicolo mentre negli altri cinque la disponibilità dell’autovettura è stata tolta al sanzionato ed affidata a conoscenti o familiari.

Nel corso dei controlli effettuati su locali o luoghi esposti a fenomeni illeciti due giovani sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura per uso personale di stupefacenti, poiché trovati in possesso due dosi di hashish, e una persona (nota per diversi reati contro il patrimonio) denunciata per inottemperanza alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Cesenatico della durata di anni due, provvedimento che gli era stato notificato nell’ottobre scorso. Durante queste ultime verifiche sono stati effettuati controlli anche sulla regolare presenza sul territorio nazionale di cittadini stranieri ovvero sul possesso di documenti o titoli idonei, attività che ha fatto scaturire la denuncia di sei persone, quattro per soggiorno irregolare sul territorio nazionale, una per mancata esibizione dei documenti d’identificazione ed una per inottemperanza all’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale. Tutti e sei sono stati ulteriormente avviati presso il competente Ufficio Stranieri per i provvedimenti di competenza.