“Forte stato di agitazione e notevole alito alcolico”: la Polizia interviene al Bagno al mare e placa una lite furibonda a Cesenatico

“Colto in forte stato di agitazione e ubriachezza, manifestato da notevole alito alcolico e difficoltà di deambulazione”. Sono le parole che la Polizia di Cesenatico usa per definire lo stato di un 40enne della provincia di Bolzano protagonista di una animata lite in un Bagno al mare. Il turista è stato il protagonista di un acceso diverbio con alcuni avventori di uno stabilimento balneare, gli agenti hanno proceduto ad una contestazione amministrativa a suo carico. Tutto è stato risolto dal buon senso e professionalità degli operatori della volante del Presidio di Polizia di Cesenatico che sono riusciti a riportare alla calma i contendenti, rendendoli edotti delle loro facoltà di legge.