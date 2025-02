Family Hotel per l’estate in Romagna, boom di richieste: “Almeno 4.500 contatti al giorno”

«L’estate 2025 delle famiglie parte bene». D’altronde il mercato turistico delle famiglie con bambini, un settore strategico per la Riviera, è da sempre una delle mete preferite per le vacanze tenuto contro del rapporto qualità prezzo. Ad affermarlo è il Club Family Hotel, la catena alberghiera che fa capo ad Andrea Falzaresi, che parte dal presupposto dei contatti ricevuti già in questa prima parta dell’anno. Le statistiche relative ai mesi di gennaio e febbraio, motiva Falzaresi, registrano un movimento giornaliero di 4.500 contatti, fra telefonate, contatti via posta elettronica, messaggi in chat. «In talune giornate si arriva a punte di 5.000 contatti e questo ci lascia fiduciosi. I turisti - spiega Falzaresi - vogliono un contatto caldo, cioè scelgono di chiamare direttamente, piuttosto che inviare dei messaggi in posta elettronica. È anche questo un segno dei tempi che cambiano.