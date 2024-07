Fabio Concato sarà in concerto il 19 luglio a Cesenatico

L’imperdibile Fabio Concato si esibirà venerdì 19 luglio alle 21 con il suo Musico Ambulante Tour 2024 lì dove il cielo tocca il mare: in piazza Spose dei Marinai. Proporrà non solo i suoi più grandi successi, da “Domenica Bestiale” a “Guido piano”, da “Sexi tango” a “Rosalina”, fino a quel “Fiore di maggio”, che proprio nel 2024 compie 40 anni. Ci sarà spazio anche per i singoli dell’ultimo album da “Stazione nord” a “Non smetto di aspettarti” e tanti altri brani del suo ricco repertorio che trabocca di evergreen.

Fabio Concato, vincitore del premio Tenco 2022, è uno dei più grandi ed amati cantautori italiani. Il pubblico farà un viaggio fra musica e parole, fra il serio e il faceto nella grande musica del cantautore impreziosita dai musicisti Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria). Hanno contribuito alla realizzazione dell’ultimo album e mostrano una sinergia, un interplay ed una complicità con Fabio Concato che rende il concerto ancora più d’impatto e carico di emozioni.

Il concerto è a ingresso libero e fa parte di Ribalta Marea, rassegna estiva di appuntamenti culturali del Comune di Cesenatico. Media partner radio Studio Delta

In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Teatro Comunale di Cesenatico in via Mazzini, 10. Si raccomanda di seguire i social del teatro del conoscere gli aggiornamenti anche dell’ultimo minuto.

Per informazioni:

Ufficio Cultura e Teatro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi), via Armellini 18 a Cesenatico 0547 79274.