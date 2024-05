Cesenatico

Fidanzate, mogli e “accompagnatrici” stanno sfilando in queste ore in procura a Genova nell’inchiesta della Dda che ha travolto il governatore ligure Giovanni Toti facendo finire agli arresti altre nove persone con lui. Tra le persone informate sui fatti interrogate in queste ore c’è anche una 34enne escort di Cesenatico: che, partendo dalla riviera romagnola per arrivare a Montecarlo, faceva parte (stando alle intercettazioni in mano alla Dda) del gruppo femminile che riceveva regali a 4 zeri per “intrattenere” parte del pubblico facente parte del giro di corruzione ipotizzato. Donne che venivano convocate con schede di cellulari ritenute non associabili agli indagati.

Sono 10 i raggiunti da provvedimenti cautelari di diverso tipo nei giorni scorsi. Tra i più noti fuori dai confini della Liguria assieme a Giovanni Toti (presidente della Regione Liguria accusato di corruzione), Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, ma anche l’imprenditore nel settore logistico Aldo Spinelli insieme a suo figlio Roberto.