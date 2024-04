Era in giro per Cesenatico ma doveva scontare gli arresti domiciliari a Pescara: la Polizia lo scopre alla stazione

A Cesenatico nel pomeriggio della scorsa settimana, gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato una serie di controlli nell’area della stazione. L’attività si è concentrata su un gruppo di persone intente a stazionare lungo la banchina, tra cui un cittadino senegalese, classe ‘86 che appariva nervoso al controllo di polizia. I successivi controlli effettuati grazie alla collaborazione della Compagnia Carabinieri hanno permesso di accertare che l’uomo, gravato da numerosissimi precedenti ed irregolare sul territorio dello Stato, era destinatario di un rintraccio in quanto dal settembre del 2023 non aveva mai raggiunto l’abitazione provincia di Pescara dove avrebbe dovuto scontare gli arresti domiciliari dopo la scarcerazione. Contattato il magistrato di turno l’uomo è stato arrestato per evasione e custodito nelle camere di sicurezza del Comando di Polizia Locale di Cesena in attesa della direttissima che si è tenuta nella mattinata del 18 aprile. Al termine della stessa, valutata la pericolosità del soggetto e la gravità dei fatti, il giudice ha disposto il trasferimento presso il carcere di Forlì.