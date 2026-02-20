Era ai domicilari, ma andava in giro per Cesenatico: 33enne arrestato

La notte di giovedì 19 febbraio 2026, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico hanno arrestato un 33enne polacco, ritenuto presunto responsabile del reato di “evasione”. I militari, durante il servizio perlustrativo, procedevano al controllo di un uomo che, a alla guida della propria autovettura (per le vie del centro di Cesenatico), alla vista della gazzella dei carabinieri, cambiava repentinamente senso di marcia tentando di darsi alla fuga. Immediatamente fermato, nel corso dell’identificazione, è risultato essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari (disposta dal Tribunale di Forlì in relazione a reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate commessi a Cesena nell’ottobre dello scorso anno) per i quali sarebbe dovuto rimanere all’interno del suo domicilio di Savignano sul Rubicone, dal quale invece si era allontanato senza alcuna autorizzazione.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima. Nella giornata successiva, in sede di udienza, il Giudice competente del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, il prosieguo della misura cautelare degli arresti domiciliari.