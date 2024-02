Edilizia residenziale pubblica a Cesenatico: al traguardo lavori per 6 milioni

Edilizia residenziale pubblica: si sfiorano i 6 milioni di investimenti. In dirittura d’arrivo ci sono i lavori di riqualificazione per il blocco degli appartamenti Erp di via Pian del Carpine a Ponente e di viale Dei Mille in zona Boschetto. Da mettere in conto poi lo stato di avanzamento, nell’area dell’ex colonia Prealpi a Villamarina, della costruzione dei 18 nuovi alloggi Erp realizzati su un immobile confiscato alla criminalità romana della Banda della Magliana e consegnato nel 2004 al Comune per essere destinato a finalità pubbliche.

Ex Prealpi tramite Regione: una partita tra case, valore dei terreni e il resto delle realizzazioni da creare in zona da 5 milioni di euro tra Regione e Comune. «Una operazione frutto di un bene confiscato alle organizzazioni malavitose di stampo mafioso, riconvertito a favore della comunità cittadina di cui siamo fieri», ha nuovamente ribadito di recente il sindaco Matteo Gozzoli mentre, accompagnato dai tecnici della direzione lavori e da quelli della ditta incaricata di portare a termine l’opera pubblica, ha condotto un sopralluogo nel cantiere di Villamarina. Cantiere che per quanto riguarda la costruzione dei 18 alloggi (4 monolocali, 6 bilocali, 4 trilocali e 4 quadrilocali più servizi e posti auto) di edilizia residenziale pubblica ha avuto negli anni precedenti un iter a dir poco travagliato. In origine era parte integrante dell’Accordo di programma pubblico privato dell’ex Nuit e ha corso il rischio di naufragare dopo il fallimento della ditta proponente l’accordo (la cesenate Fincarducci srl) con conseguenti possibilità di veder sfumato l’ingente finanziamento regionale per costruire gli alloggi Erp. I lavori, dopo un cambiamento di programma, sono potuti partire per quanto riguarda la trasformazione dell’ex complesso Prealpi, affidati a una associazione temporanea di imprese formata da Edil KLdi Bellaria per il comparto edile e a Tecnoelettra di Occhiobello (Rovigo) per gli impianti. Tutto per un importo che si avvicina ai 2,9 milioni di euro, subendo anche qui l’aumento di costi causa il generale rincaro delle materie prime. Gozzoli ha indicato come fine lavori il mese di luglio, mentre la consegna dei nuovi 18 appartamenti dovrebbe avvenire nel prossimo autunno.

Erp Ponente tramite Pnrr: in via Pian del Carpine invece si è proceduto alla riqualificazione e all’efficientemento energetico di 12 alloggi Erp, con adeguamento degli spazi comuni condominiali, aumento delle unità abitative, rinnovo degli impianti. Interventi in questo caso resi possibile grazie a un stanziamento da 1,3 milioni di euro tramite sostanziale contributo dai fondi europei del Pnrr. I lavori sono realizzati in capo alla ditta Spada costruzioni di Valsamoggia (Bologna) e stanno per essere ultimati. Il termine è previsto per fine aprile.

Erp Boschetto con Bonus 110: altro blocco di case di edilizia popolare per quali i lavori si sono pressoché ultimati è quello dei caseggiati Erp di più recente costruzione di viale dei Mille, in zona Boschetto. Sono stati oggetto di interventi finalizzati all’efficienza energetica, al consolidamento, alla realizzazione del cappotto termico, al rinnovo degli infissi, all’installazione degli impianti ecocompatibili, attraverso il ricorso “all’opportunità” data dal super bonus governativo del 110%. Per gli alloggi di viale dei Mille i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Sgr Vertical di Rimini, con un importo dell’opera di 1,75 milioni di euro. Si tratti di interventi di mantenimento, adeguamento e incremento del patrimonio edilizio pubblico programmati da tecnici del Comune di Cesenatico con quelli di Acer, l’ Azienda case Emilia Romagna che si occupa di gestione, programma di recupero, interventi di riqualificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.