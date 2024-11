Dopo lo spaccio di droga dovrebbe vivere in comunità a Cesenatico, ma viene arrestato per rapina nel Ravennate: 45enne finisce in carcere

Domenica sera i Carabinieri di Cesenatico hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un pregiudicato 45enne, in precedenza collocato in una comunità terapeutica del luogo per un programma di recupero con affidamento nella citata struttura.

L’uomo, sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale per un procedimento in cui indagato quale responsabile di vari reati, in particolare in materia di sostanze stupefacenti, durante l’ultimo periodo aveva tenuto diverse condotte pericolose, o incompatibili con il percorso di recupero, e in ultimo, alcuni giorni prima, era stato arrestato per “rapina e resistenza a P.U.”, commessi in una località marittima della vicina provincia di Ravenna. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, alla luce delle diverse segnalazioni ricevute, ritenendo non più idonea la misura dell’affidamento in prova, ha disposto a carico dell’indagato l’immediata sostituzione con la detenzione in carcere pertanto il soggetto, prelevato dai carabinieri, è stato condotto presso la casa circondariale di Forlì.