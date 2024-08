Dipendente comunale trovato morto nel porto di Cesenatico: venerdì a S. Giacomo il funerale

Era uscito di casa probabilmente in uno stato di improvvisa alterazione emotiva e le telecamere della zona lo hanno ritratto poco dopo le 13 lasciarsi cadere nel porto canale. All’altezza di dove è poi stato ritrovato cadavere in primissima serata. Si sono chiuse senza la necessità di svolgere approfondimenti autoptici le indagini sulla morte di Claudio Bazzocchi: il 65enne dipendente comunale per i cui parenti ora è stato possibile anche fissare la data delle esequie. Il feretro di Bazzocchi, molto attivo anche in parrocchia dove cantava nel coro, partirà venerdì alle 9:30 dall’obitorio del Bufalini per essere a San Giacomo per le 10 dove chi vorrà potrà porgergli omaggio anche prima della funzione prevista per le ore 15. Bazzocchi lascia la mamma Giuliana e la sorella Linda oltre a tantissimi colleghi, amici e conoscenti che ne ammiravano e stimavano tanto la pacatezza d’animo quanto la simpatia. Eventuali offerte a suffragio saranno donate alla Caritas parrocchiale di S. Giacomo.