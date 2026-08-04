Dimartino in concerto all’alba a Cesenatico domenica 9 agosto

Dimartino sarà in concerto all’alba nella spiaggia libera di piazza Costa il 9 agosto alle 6. Si arricchisce così il calendario dei concerti all’alba di Cesenatico che giunge al giro di boa.

A sette anni da “Afrodite”, Dimartino torna con “L’improbabile piena dell’Oreto”, il suo quinto album di studio. Quella di Cesenatico sarà l’unica occasione per assistere al concerto alle prime ore del giorno, all’ombra del grattacielo. L’evento, promosso da Retro Pop Live, è a ingresso libero. In caso di maltempo, l’evento si terrà al Teatro Comunale di Cesenatico.

Quella di Cesenatico rappresenta un’occasione imperdibile per i fan: sarà infatti l’unica data in Romagna per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album, il quinto della sua carriera solista. In questo nuovo lavoro, l’artista esplora temi profondi e simbolici: il fiume come metafora, un luogo di mistero e trasformazione che custodisce oro e rifiuti. Memoria e leggenda, il disco attinge a ricordi personali e figure mitologiche come u sugghio, creatura dal corpo di lucertola e testa umana. Essenzialità: per questo tour, Dimartino ha scelto una formula intima, esibendosi chitarra e voce per rimettere al centro l’ascolto puro della canzone.

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