Deve scontare oltre tre anni per rapina e furto commessi a Rimini: scoperto a Cesenatico dai Carabinieri

I Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un 37enne, per un provvedimento di carcerazione - emesso dalla Procura della Repubblica di Rimini e relativo ad un residuo di pena di tre anni, un mese e diciannove giorni di reclusione nonché al pagamento di una multa di mille euro - poiché condannato per reati di “rapina aggravata” e “furto in abitazione”, commessi in provincia di Rimini, nel marzo 2022.

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia di Carabinieri ha notato un’autovettura che effettuava manovre sospette, con a bordo un uomo ed una donna. I militari hanno deciso di fermare il veicolo e nel corso dell’identificazione, è emerso che l’uomo, un 37enne di etnia rom, era ricercato poiché gravato da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Rimini. L’uomo è stato anche trovato in possesso di un dispositivo tipo “jammer” (un disturbatore di segnali spesso utilizzato per inibire i telecomandi delle auto impedendone la chiusura) mentre la donna che era con lui aveva in tasca un coltello a serramanico.

Al termine degli accertamenti entrambi sono stati accompagnati presso la caserma di Cesenatico, dove l’uomo è stato tratto in arresto e, successivamente, tradotto presso la Casa circondariale di Forlì per scontare la pena. Nella circostanza si è proceduto anche denunciare a piede libero sia l’uomo che la donna.