Deve scontare oltre 9 anni per tentato omicidio e traffico di droga: arrestato dai Carabinieri di Cesenatico

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni di Savignano sul Rubicone e Roncofreddo, per prevenire e reprimere reati in genere.

I controlli, svolti in orario serale e notturno, si sono conclusi con un arresto e la denuncia di due persone, in particolare:

Un uomo di nazionalità albanese è stato arrestato in esecuzione all’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. L’uomo, a suo tempo condannato ad oltre nove anni di reclusione per un cumulo di pene per “tentato omicidio, traffico di sostanze stupefacenti, lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in provincia di Ferrara fino all’anno 2017, è stato rintracciato presso la struttura dove era stato ammesso a fruire di pena alternativa ma dove si era reso responsabile di una serie di violazioni, accertate dai Carabinieri e, al termine delle formalità di rito, condotto presso la casa circondariale di Forlì, dove sconterà il residuo di pena;

Due giovani sono stati denunciati per “concorso in ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale” poiché, nel corso di controllo stradale, sono stati intercettati a bordo di un’autovettura oggetto di furto avvenuto a Rimini nel febbraio 2025, che hanno abbandonato tentando una fuga a piedi. Mentre il passeggero è stato immediatamente bloccato ed identificato dai Carabinieri, il conducente è stato successivamente individuato ed insieme al complice denunciati per i reati indicati. L’autovettura è stata restituita al proprietario.