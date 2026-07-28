Deve scontare 8 mesi per truffa: 62enne rintracciato a Cesenatico

Domenica 26 luglio i carabinieri della Stazione di Cesenatico, hanno arrestato un 62enne, senza fissa dimora, in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. L’uomo, che a seguito di accurati accertamenti, è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi del centro cittadino di Cesenatico, deve scontare la pena residua di 8 mesi di reclusione, a seguito di condanna emessa nel gennaio 2022 dal Tribunale di Perugia per il reato di “truffa aggravata”.
Al termine delle procedure finalizzate alla sua esatta identificazione ed espletate le formalità connesse con l’esecuzione del provvedimento, il 62enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, dove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della pena.