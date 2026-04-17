Dai delfini all’omaggio a Giorgio Ghezzi: Cesenatico si fa più bella

Il Comune di Cesenatico sta lavorando ad alcuni interventi di riqualificazione artistica au Giardini al Mare, in Piazza Matteotti e in Piazza Volta dove alcuni vani tecnici attualmente “anonimi” diventeranno vere e proprie opere d’arte. Per quanto riguarda i Giardini al Mare le opere saranno realizzare da Simone “Tribu” Tribuiani, artista di Cesenatico che in questi anni si è fatto conoscere oltre i confini nazionali partendo dal suo studio sul Porto Canale. “Tribu” - tra i tanti lavori - ha anche realizzato la gigantografia di Marco Pantani utilizzata per la tappa del Tour de France del 2024. Il suo intervento sarà un omaggio alla storia e alle tradizioni di Cesenatico a partire dalla tradizione dei Delfini fino ad arrivare a Giorgio Ghezzi. Per Piazza Volta invece, toccherà al collettivo “Noi Giovani APS”, collettivo di Imola attivo in progetti di rigenerazione urbana.

«Contestualmente al grande intervento di manutenzione straordinaria che stiamo portando avanti sul verde pubblico con particolare attenzione alle zone turistiche, abbiamo voluto aggiungere questo tocco artistico che con un intervento mirato cambierà il volto e la percezione di alcuni angoli di Cesenatico. Siamo certi del grande impatto che potrà avere questa riqualificazione artistica», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.