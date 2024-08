Da 50 anni in ferie a Cesenatico: il sindaco lo premia “a sorpresa”

È stata una sorpresona quella che Laura Russo ha fatto al padre Giuseppe in vacanza a Cesenatico. Contattata la segreteria del sindaco di Cesenatico, è riuscita nell’intento di far arrivare il primo cittadino, Matteo Gozzoli, a consegnare la pergamena e il premio fedeltà al padre 68enne, Giuseppe Russo nell’occasione seduto al tavolo del ristorante pizzeria “La Cuccagna” di Ponente, il cui titolare è oggi Gianni Genestreti.

Russo è solito frequentare questo ristorante anche per via della storica amicizia che lo lega alla famiglia Genestreti, fin da quando il rispettivi genitori entrambi appartenenti in armi alla Marina militare italiana, si conobbero diventando amici, quand’erano imbarcati a bordo della Regia corvetta Ibis. Giuseppe Russo con la moglie Paola Barbieri, ogni volta ad agosto, per l’intero mese torna per trascorre le ferie al mare a Cesenatico.

Quest’anno è la sua 50esima volta. Arriva da Buccinasco, grosso comune della città metropolitana di Milano. A Cesenatico è stato raggiungo dalla figlia Laura e dal nipote Christian, che quando possono lo accompagnano in questo suo soggiorno al mare, sempre lo stesso, sempre nel quartiere di Ponente, dove ormai conoscono molti abitanti del luogo.

«Venuta a conoscenza di questo premio mi sono informata, con l’aiuto delle mia amica Caterina Genestreti ho contattato la segreteria del sindaco, che subito si è adoperata, tramite Francesco Zani a far arrivare il sindaco alla Cuccagna, il tutto all’insaputa di mio padre. Per lui è stato una grande sorpresa, in momento di inattesa felicità, indimenticabile di certo dal momento che il sindaco è giunto di persona a consegnarli la pergamena, circondato da tutti quanti noi e dalla famiglia Genestreti con cui c’è un legame che risale a quando mio nonno Salvatore venne invitato dal nonno dei Genestreti a trascorre allora le prime vacanze al mare a casa sua a Cesenatico. Da allora e con loro abbiano Cesenatico e Ponente nel cuore».