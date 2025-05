Controlli nei cantieri a Cesena e Cesenatico: 8 denunce, 5 imprese sospese e multe per 40mila euro

In un cantiere di Cesenatico sono stati individuati 2 lavoratori, appartenenti a due distinte imprese edili, non registrati (in nero), dei quali uno, a seguito di ulteriori approfondimenti, è risultato anche non in regola con il permesso di soggiorno. I legali rappresentanti sono stati sanzionati per l’impiego di manodopera non in regola. A carico delle imprese è stato altresì adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per l’impiego di personale in nero in misura superiore al 10%.

Nel medesimo cantiere, i militari del NIL hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, a carico dell’impresa affidataria dei lavori, a seguito dell’accertamento di gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sempre a Cesenatico è stata sospesa l’attività di un’impresa edile per l’omessa installazione delle protezioni contro i rischi di caduta dall’alto.