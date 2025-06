Cesenatico, colonnine elettriche: «5 su 7 sono fuori uso»

Colonnine per la ricarica elettrica delle auto fuori servizio all’ingresso del centro storico e a Madonnina. Per sistemarle occorrerà attendere l’intervento dei gestori degli impianti.

Alcuni cittadini hanno segnalato il fatto che le tre colonnine di ricarica nel parcheggio pubblico posto nel piazzale della Rocca all’ingresso del porto canale di Cesenatico, da diversi giorni ormai, abbiano smesso di funzionare; nel senso che collegate all’auto non c’è modo di ricaricare di energia elettrica la vettura. Si tratta di un servizio che visto il periodo stagionale e turistico e la posizione in cui si trovano è particolarmente importante e utile, a maggior ragione se si considera il numero sempre maggiore di auto elettriche in circolazione.

Alle tre colonnine di rifornimento elettrico, le uniche presenti nel piazzale Della Rocca si aggiunge il mancato funzionamento di altre due colonnine elettriche di rifornimento auto presenti nel quartiere residenziale di Madonnina, più precisamente nel parcheggio dove è presente la “Casina dell’acqua” pubblica. Continuano, invece, a funzionare sempre a Madonnina le due che si trovano in prossimità dei campi sportivi del Bakia Calcio. «Di sette colonnine di ricarica elettrica in cui ho provato a rifornirmi tra quelle presenti nei pressi di casa mia - fa notare un residente - ben cinque non funzionano da giorni».

L’inconveniente è stato segnalato all’Ufficio Ambiente del comune, anche se del problema se ne dovrà occupare per competenza il gestore o affidatario della compagnia elettrica che a suo tempo ha posizionato e fatto installare gli impianti.