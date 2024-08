Chiesa piena e cordoglio a Cesenatico al funerale di Claudio Bazzocchi

La chiesa di San Giacomo piena di gente per l’ultimo saluto terreno a Claudio Bazzocchi, il 65enne dipendente comunale morto sabato 10 luglio nel tratto centrale del porto canale. Era andato via da casa nel primissimo pomeriggio dello stesso giorno. Oggi pomeriggio le esequie, con la chiesa sul porto canale gremita. Molto benvoluto in Comune, erano presenti il sindaco Matteo Gozzoli, la vicesindaca Lorena Fantozzi, l’assessora Emanuela Pedulli. L’ex sindaco Roberto Buda ha partecipato alle letture tratte dal Vangelo e ha anche letto una lettera di commiato indirizzata a Claudio Bazzocchi dalla sorella Linda. Alla Messa ha partecipato attivamente anche il coro della parrocchia, di cui faceva parte lo stesso Claudio Bazzocchi.