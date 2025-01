Cesenatico, vuole buttarsi dal cavalcavia sopra l’Adriatica: giovane donna salvata dai Carabinieri

Vuole buttarsi da un cavalcavia, ma una giovane donna viene salvata dai Carabinieri. Nella mattinata di sabato 25 gennaio la Centrale operativa dei Carabinieri di Cesenatico ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini riguardo una donna in stato di forte agitazione che si era fermata su un cavalcavia e stava urlando che si sarebbe gettata di sotto, sulla statale Adriatica, da un’altezza di circa 4-5 metri. Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia della Stazione di Savignano sul Rubicone, in quel momento la più vicina al luogo. Grazie anche alla collaborazione di alcuni automobilisti, i militari sono riusciti a posizionarsi tra la giovane donna, che si trovava sulla strada e il parapetto del ponte, in modo da bloccarle l’accesso e impedirle di buttarsi. I carabinieri, con molto tatto e sensibilità, hanno instaurato un dialogo con la giovane donna e dopo diversi minuti l’hanno convinta a desistere e accettare di farsi assistere dal personale sanitario, che nel frattempo era stato fatto intervenire. Dopo lunghi minuti di ansia e grazie al tempestivo e determinante intervento dei Carabinieri, la donna, una 40enne del posto, è stata quindi trasportata, illesa, presso l’ospedale di Cesena dove riceverà le cure necessarie.