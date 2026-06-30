Cesenatico, vuole buttarsi dal balcone per togliersi la vita: salvata dal marito e dai Carabinieri

Sabato 27 giugno, i Carabinieri di Cesenatico hanno tratto in salvo una donna che manifestava l’intenzione di togliersi la vita buttandosi dal balcone della propria abitazione.

L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione alla Centrale Operativa, che ha immediatamente coordinato i soccorsi. I Carabinieri hanno individuato la donna in evidente stato di alterazione: una volta fatto accesso all’appartamento, i militari hanno trovato il marito della donna, ormai stremato, che con le ultime forze stava cercando di trattenerla: mentre si stava sporgendo oltre la ringhiera del balcone i militari, con una mossa repentina, sono riusciti ad afferrarla e a metterla in sicurezza all’interno dell’abitazione, impedendo l’insano gesto. La donna, fortunatamente incolume, è stata successivamente affidata al personale sanitario del 118.