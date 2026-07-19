Cesenatico: vittoria flash per la squadra di casa con l’aiuto del gran caldo sciogli-grasso

Per il Palio della cuccagna dell’Adriatico quella di sabato sera è stata un’edizione “lampo”. Ha vinto ancora la squadra di Cesenatico, con l’arrampicata vincente sul palo fatta da Marco Abbondanza, di professione meccanico. Ma stupire più di tutti è stata l’unica donna in gara, cucagnotta del team di Cervia: si chiama Rita Siroli ed è stata davvero a un soffio dall’agguantare la corona d’alloro posta in cima all’albero della cuccagna, posto in alto e in obliquo sullo specchio d’acqua del vecchio squero. Applausi fragorosi per lei.

In gara c’erano sei squadre: quelle di Cesenatico, Cervia, Gambettola, San Mauro Pascoli, Gatteo, Savignano, ciascuna con sei rappresentanti. Mancavano invece quest’anno Bellaria e Marano Lagurare, protagoniste delle passate edizione.

Tanta la partecipazione di pubblico: turisti e residenti, ma anche residenti di comuni vicini.

La 32a del Palio della Cuccagna dell’Adriatico, si è aperta alla 21.15 con un minuto di silenzio in ricordo di Martina Cortesi la 35enne di Cesenatico, rimasta vittima, poche ore prima, di un tragico incidente stradale lungo un tratto della Statale 16.

La gara è stata preceduta dalle note della banda della Città di Gambettola, con in testa il suo sindaco Eugenio Battistini.

A rappresentare e premiare la squadra del cuccagnotti vincenti è stata la vicesindaca di Cesenatico, Lorena Fantozzi.

Il palio è stato espugnato al quarto giro di tentativi sull’albero di 24 metri, traballante e impalmato come sempre da uno spesso quanto scivoloso strato di grasso. Un paio di minuti dopo le 22, l’arrampicata perfetta di Matteo Abbondanza, originario di Sala di Cesenatico e veterano della cuccagna, ha posto fine al palio. Raggiunta la cima, con un balzo “felino” ha agguantato la corona d’alloro, rimanendo appeso per tutto il tempo necessario per vedersi attribuita la vittoria

Il fatto che le squadre in gara fossero sei anziché otto e il super caldo ha contribuito ad abbreviare la gara rispetto al solito, perché le temperature più alte avrebbero favorito lo sciogliersi del grasso e messo più a loro agio di cuccagnotti nelle loro tentativi di arrampicate e relativi capitomboli in acqua.

L’occasione del palio è stata anche propizia per mostrare la Bandiera Blu conquistata per l’estate 2026 lda Cervia, Cesenatico, Gatteo Mare, San Mauro Mare.