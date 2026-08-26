Cesenatico, “Vite in circolo”: dal 29 agosto la mostra alla Galleria “Il Bragozzo” - Gallery

Dopo i positivi riscontri seguiti all’esposizione tenutasi presso l’ala moderna della Biblioteca Malatestiana di Cesena dal 7 febbraio all’11 marzo, il progetto del Gruppo Fotografico 93 dal titolo “Vite in Circolo” approda a Cesenatico quando, sabato 29 agosto alle ore 18, verrà inaugurata la mostra presso la Galleria comunale “Il Bragozzo”. Vite in Circolo è un progetto che racconta, attraverso le immagini, la vita e il valore sociale dei circoli ACLI, ARCI ed ENDAS della provincia di Forlì-Cesena.

La mostra nasce da un lavoro di osservazione e immersione svolto da nove fotografi che hanno frequentato i circoli, vissuto gli spazi e incontrato le persone che li animano quotidianamente, con l’obiettivo di restituire momenti autentici di socialità, relazione e comunità. Luoghi che, soprattutto dopo la pandemia da Covid-19 e i recenti eventi alluvionali, hanno saputo resistere e rinnovarsi, tornando a essere punti di riferimento per giovani e anziani, capaci di favorire relazioni reali e inclusive.

L’esposizione rappresenta una parte di un progetto più ampio che coinvolge undici circoli del territorio; in mostra sono presentati sette circoli attraverso lo sguardo di nove autori.

Gli autori coinvolti sono: Derena Beccari, Emanuele Benini, Francesca Bettini, Valentina Guardigli, Elisa Liverani, Paolo Partisani, Mauro Poltronieri, Vincenzo Stivala, Fulvio Zambianchi.

Il progetto è curato dal Gruppo Fotografico 93 A.P.S., con il patrocinio e la collaborazione delle reti territoriali ACLI, ARCI ed ENDAS.

Nel corso dell’inaugurazione sarà presentato il libro fotografico del progetto realizzato anche grazie al contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.

La mostra sarà attiva alla Galleria il Bragozzo presso il Palazzo del Turismo di Cesenatico (viale Roma n.112) dal 29 agosto al 27 settembre 2026 il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. L’ingresso all’esposizione ed all’inaugurazione è libero.