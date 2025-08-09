Cesenatico, violento scontro tra auto e scooter: 15enne gravissimo

Incidente con lo scooter: dopo l’impatto con una vettura un 15enne è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Il sinistro stradale è avvenuto giovedì sera lungo via San Pellegrino, intorno alle 22.30. I due mezzi stavano viaggiando in direzioni opposte: il 15enne in sella al suo scooter 50 di cilindrata e una Fiat 600 vecchio modello. La zona è quella di rettilineo tra l’area di Cella e quella di Cannucceto, poco prima dell’intersezione tra la via San Pellegrino e la via Dei Tigli.

Per ricostruire l’accaduto stanno lavorando gli uomini della Polizia locale di Cesenatico. L’ipotesi sulla quale gli investigatori lavorano è quella dell’improvvisa invasione di corsia da parte di uno dei due veicoli.

Di certo per ora c’è solo che il 15enne è stato sbalzato dalla sella del suo scooter dopo l’impatto quasi frontale con l’auto. Urto per il quale ha sbattuto con forza sul parabrezza del veicolo per poi finire scaraventato nel fossato che delimita quel tratto di strada. È qui che i vigili del fuoco di Cesenatico e ambulanza ed auto medicalizzata del 118, hanno trovato e soccorso il ragazzo le cui condizioni sono apparse subito molto gravi. Il giovane è stato immediatamente trasportato al Bufalini con il massimo grado d’urgenza. Policontuso e colpito da un’emorragia subaracnoidea, il giovanissimo scooterista è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione del trauma center cesenate. La sua prognosi resta riservata.