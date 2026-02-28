Cesenatico, viola i domiciliari dopo le lesioni all’ex fidanzata: 33enne in carcere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno arrestato un uomo, 33enne polacco, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dall’Autorità Giudiziaria di Bologna. Un provvedimento in aggravamento degli arresti domiciliari, cui era sottoposto nell’ottobre 2025 per lesioni personali in danno della ex fidanzata e resistenza nei confronti delle forze dell’ordine intervenute a tutela della donna. L’uomo, che al termine delle attività è stato condotto presso il carcere di Forlì, durante la precedente detenzione domiciliare, si era reso responsabile di plurime condotte trasgressive della misura cautelare.

Inoltre sono stati denunciati due giovani. Il primo per “porto abusivo di armi” poiché controllato e trovato in possesso di una pistola giocattolo, priva di tappo rosso, sottoposta a sequestro penale. Il secondo per “resistenza a pubblico ufficiale” poiché, alla guida di un veicolo, non si fermava all’alt, fuggendo a velocità elevate e con condotta di guida pericolosa. Una volta raggiunto e bloccato dai militari, gli veniva ritirata la patente di guida per la successiva sospensione da parte della Prefettura mentre il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.