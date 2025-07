Cesenatico, vini e cibi di qualità in spiaggia: tre tappe in Riviera

“Tramonto DiVino”, il meglio delle produzione enologica dell’Emilia-Romagna, sceglie di nuovo come palcoscenico il mare di Cesenatico, dove la rassegna, dedicata ai vini e alle specialità regionali Dop e Igi, fu pensata e nacque. Sulla terrazza del Bagno Milano sono state presentate le tre tappe estive in Riviera: Cervia (18 luglio), Riccione (25 luglio) e Cesenatico (8 agosto). In settembre si aggiungeranno poi appuntamenti in Emilia, a Spilamberto, Ferrara e Piacenza.

Il sindaco di casa Matteo Gozzoli, l’assessore del Comune di Cervia Mirko Boschetti, il rappresentante dell’assessorato Agricoltura della Regione, Pietro Campaldini, insieme al gotha del settore enologico (Davide Frascari, dell’Enoteca Regionale, Luca Manfredi e Adolfo Treggiari, rispettivamente di Ais Emilia e Romagna, e Roberto Monti presidente Consorzio Vini di Romagna), con la conduzione di Maurizio Magni, giornalista “Prima Pagina”, hanno presenziato all’evento di lancio.

La formula resta la solita: permettere in poche ore un’esperienza a 360 gradi del meglio dei cibi e dei vini regionali. L’area scelta viene “apparecchiata” come una vera “arena del gusto”, dove centinaia di partecipanti possono assaggiare vini regionali abbinati ai prodotti certificati.

Ci saranno 30 tipologie di vini a denominazioni fra Doc, Docg e Igt di Romagna e Emilia, per un ammontare complessivo di un migliaio di diverse etichette che i sommelier di Ais racconteranno e abbineranno a una generosa selezione dei 44 prodotti Dop e Igp regionali e, novità di quest’anno, ai prodotti ittici dell’Alto Adriatico.

Per i vini si va dalle Albana al Trebbiano, ai Sangiovese di Romagna, passando per Pignoletto dei Colli Bolognesi, Lambruschi di Modena e Reggio, ai vini delle sabbie ferraresi, ai piacentini Gutturnio e Ortrugo e alle Malvasie condivise con i Colli di Parma, fino ai dolci e ai passiti.

In ogni tappa saranno presenti 300 etichette in rappresentanza di tutti i territori, una trentina le specialità agroalimentari e gastronomiche abbinat.

Il 18 luglio, sotto il segno del “Craft Gin Summer Fest, è in programma una “tappa speciale” del tour, dedicata agli spirit, fra la storica Torre San Michele e i Magazzini del Sale di Cervia.

Seguirà il 25 luglio, Riccione, alla sua seconda esperienza, sempre in convenzione con la locale Federalberghi.

Venerdì 8 agosto si terrà la storica serata a Cesenatico, dove “Tramonto DiVino” nacque vent’anni fa: piazza Spose Marinai. A rendere unica la tappa la presenza del banco d’assaggio dei vini internazionali premiati dal Concorso mondiale di Bruxelles di cui “Tramonto DiVino” è partner, che duetteranno con le bollicine romagnole di Novebolle da assaggiare insieme a ostriche di Goro e assaggi di tartare di Vitellone Bianco dell’Appennino Igp. Protagonista di tappa e della ricetta gourmet preparata dagli chef dall’Istituto Pellegrino Artusi di Forlimpopoli (che coinvolgerà anche i suoi allievi), sarà la patata di Bologna Dop. Trecento etichette di vini abbinati a salumi e formaggi regionali certificati pesche nettarine, il cocomero a buccia nera del Consorzio Dolce Passione completeranno il tutto.