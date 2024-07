Cesenatico, Vincenzi vince ancora la Cuccagna: sono 14

Il Maradona della cuccagna ha colpito ancora. Widmer Vincenzi, 55 anni, artigiano, di Sala, ha conquistato per primo la cima del palo per la quattordicesima volta. Un vero record, che ha portato Cesenatico a trionfare nella disfida di luglio, quella dedicata ai paesi e denominata “Cuccagna dell’Adriatico e della Romagna”, giunta alla trentesima edizione. Nonostante le tante vittorie, Vincenzi non trionfava a luglio dal 2017. E si presenterà come super favorito allo storico palio della cuccagna riservato ai quartieri cesenaticensi, in programma sabato 3 agosto sempre allo Squero.

Sono state otto le squadre, di altrettante località, che hanno preso parte al Palio della Cuccagna: Cesenatico, Cervia, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Gambettola, Bellaria Igea Marina, Marano Lagunare, piccolo comune friulano, in provincia di Udine, tornato per la seconda volta e che ha ben figurato.

La gara è stata piuttosto rapida ed è terminata prima delle 22,30, al secondo giro mentre in diverse edizioni si è dovuti arrivare fino al quarto. Vincenzi con la sua maestria è riuscito a conquistare la corona d’alloro, ma per avere la conferma della vittoria c’è stato bisogno del Var. Nel senso che la giuria ha dovuto controllare se il concorrente aveva toccato con una parte del corpo il palo prima di agganciarsi alla corona che rappresenta il traguardo. La giuria ha valutato che era tutto regolare e ha decretato la vittoria.

Dopo lo scorso anno senza competizioni (ma Cesenatico aveva comunque vinto a luglio con Andrea Manuzzi) a causa di un infortunio, Widmer Vincenzi ha ripreso a vincere. E ha raggiunto quota 14 vittorie.