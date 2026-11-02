Cesenatico, vince 214mila euro al SuperEnalotto mentre mangia la pizza

Una pizza piccante in un sabato di fine estate e lo sguardo lanciato quasi per caso allo schermo dello smartphone. È iniziato così il weekend indimenticabile per una lavoratrice salvadoregna in vacanza a Cesenatico, rimasta a bocca aperta davanti alla notifica dell’app del SuperEnalotto: con un “5” nell’estrazione di sabato 5 settembre 2026 si è portata a casa ben 214.992,87 euro. La fortunata schedina era stata giocata al punto di vendita Sisal Mazzini Silvia di Corso Moretti 2, dove la donna ama andare di persona per scambiare due chiacchiere.

Tra l’incredulità e la necessità di rileggere i numeri più volte, la vincitrice - che ha scelto il simpatico pseudonimo di “Maialino” - ha condiviso subito la notizia con gli amici a tavola, senza però lasciarsi andare a festeggiamenti sfrenati. Ad accompagnarla verso la Dea Bendata è stata la sua consueta combinazione legata a ricordi e date importanti, insieme a un inseparabile portafortuna: una foglia d’alloro custodita nella borsa. Ora che la vincita è stata ufficialmente presentata per l’incasso, la donna continua a mantenere i piedi ben saldi a terra. Dopo aver custodito la ricevuta nel comodino ed essere tornata regolarmente al lavoro, ha già le idee chiare per il futuro: nessuna follia, ma tanta concretezza, un sostegno alla madre e un viaggio in giro per l’Italia per riunirsi con tutta la sua famiglia.