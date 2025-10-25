Cesenatico, via Vetreto: nuova illuminazione entro dicembre

Nel territorio di Cesenatico sono entrati nel vivo i lavori per l’implementazione del sistema di illuminazione notturna in un tratto di oltre 2 chilometri in via Vetreto nella frazione di Sala con un investimento di 150.000 euro. Il termine delle operazioni è previsto per il mese di dicembre 2025.

L’obiettivo di questo intervento è quello di rendere renderà l’area più visibile e sicura. L’illuminazione notturna migliorerà il comfort e l’accoglienza, incentivando il suo utilizzo da parte di pedoni, ciclisti e un sistema di illuminazione ben progettato contribuirà a valorizzare l’area dal punto di vista estetico e funzionale, rendendola più attrattiva e vivibile. Per illuminare il tratto stradale di Via Vetreto si sta procedendo poi all’installazione del nuovo impianto composto da 3 quadri elettrici e 71 nuovi basamenti per garantire la stabilità e la sicurezza dei nuovi lampioni. L’impianto sarà alimentato completamente da linea aerea. Lo scavo necessario per l’installazione dei pali dell’impianto di illuminazione pubblica non avrà alcun impatto negativo sui canali di irrigazione presenti in Via Vetreto visto che le opere si troveranno dalla parte opposta del canale irriguo principale “Vetreto” su quasi tutta la lunghezza, e si prevede di alimentare separatamente tre tronchi di impianto al fine di evitare ogni attraversamento del Canale “Emiliano-Romagnolo” e del canale “Fossalta del Rigoncello”. Inoltre, i pali non interferiranno con il flusso dell’acqua o con la struttura dei canali stessi.

Sempre in tema di pubblica illuminazione, con la variazione di bilancio che andrà in consiglio comunale il 28 ottobre, sono stati stanziati oltre 400.000 euro destinati al rifacimento di impianti danneggiati nelle frazioni di Valverde e Zadina.