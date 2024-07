Cesenatico, via Vetreto e via Carlona: interventi all’illuminazione pubblica per 280mila euro

Cesenatico rinnova la sua illuminazione pubblica con interventi mirati che andranno a incidere su due zone sentite dalla cittadinanza: l'investimento da 280.000 euro sarà necessario per intervenire su via Vetreto e su via Carlona.

Per via Carlona il quadro economico previsto è di 130.000 euro e vedrà il rifacimento completo di un impianto di illuminazione non più a norma; per quanto riguarda invece via Vetreto è previsto un investimento di 150.000 euro che permetterà un'estensione dell'impianto di 2.5 chilometri dall'incrocio con via del Mare fino a via Capannaguzzo. Questo intervento era stato richiesto più volte dal comitato di zona di Sala in quanto si tratta di una delle strade che collega la frazione a Ruffio.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: «Questi due interventi sulla pubblica illuminazione sono molto importanti e ci permettono di incidere in due punti delicati. Il lavoro di via Vetreto è la risposta a una serie di segnalazioni del comitato di zona di Sala e proprio a partire da tutte le assemblee di quartiere di inizio anno abbiamo messo in ordine una serie di osservazioni preziose che ci permetteranno di intervenire in punti nevralgici e sentiti. I prossimi lavori in programma su tutto il territorio comunale saranno poi presentati nel dettaglio».