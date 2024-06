Cesenatico, via Bramante: proseguono i lavori sulla rete fognaria

In via Bramante, proseguono i lavori con la recente connessione della fognatura, un importante progresso per il cantiere. A fine maggio sono stati promossi i palancole e posati i tubi di raccordo tra i nuovi pozzetti e la fognatura esistente. La strada riaprirà al traffico con un senso unico alternato regolato da semaforo durante il prossimo fine settimana. Restano da completare gli allacci delle caditoie, il ripristino dell’acquedotto e l’asfaltatura finale. In precedenza, si è utilizzata la tecnica del microtunneling, adatta per la realizzazione di tunnel di piccolo diametro per condotte di fluidi e cavi, consentendo l’attraversamento sotterraneo senza scavi a cielo aperto.

L’intervento era necessario per sistemare la fogna bianca, un collettore principale per lo smaltimento delle acque piovane, essenziale tra la zona a mare e quella a monte della ferrovia. L’investimento totale previsto è di 460.000 euro.