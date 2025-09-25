Cesenatico, via ai lavori alla pista ciclabile di via Manin

A Cesenatico stanno per cominciare i lavori per la realizzazione di un percorso pedonale di 250 metri in via Manin, un tratto pensato per agevolare il raggiungimento in bicicletta di alcune abitazioni e attività commerciali a ridosso della ferrovia. L’intero tratto verrà anche dotato di pubblica illuminazione. Ad eseguire i lavori sarà la ditta Comer srl di Bellaria e l’investimento totale previsto è di 170.000 euro con 100.000 euro che arrivano dal bando regionale “Bike to work”. La durata prevista dei lavori è di 120 giorni.

«Siamo pronti a partire con i lavori per la ciclabile, un tratto di 250 metri strategico per residenti e attività commerciali di questa zona, un passo ulteriore verso il lavoro orientato alla mobilità sostenibile che ormai portiamo avanti da anni», ha detto il sindaco Matteo Gozzoli.