Cesenatico, verso il Tour ecco Nibali, Ullrich e Cipollini in piazza il 21 giugno

Il Tour De France sta per arrivare a Cesenatico e il ricordo di Marco Pantani sulla storica tappa di domenica 30 giugno è sempre protagonista. Per prepararsi al più grande evento sportivo mai ospitato in città e onorare il ricordo del Pirata, venerdì 21 giugno alle 21 in Piazza Andrea Costa è in programma “La Notte Gialla” un evento straordinario condotto da Davide De Zan con grandissimi ospiti: salirà sul palco Jan Ullrich, storico rivale di Marco e grandissimo campione, insieme a Mario Cipollini e a Vincenzo Nibali in collegamento video. Sul palco sarà presente anche l'intera squadra della Mercatone Uno che vinse il Tour de France. Sarà un grande momento di racconto, emozione e ricordo di quanto la stessa piazza accolse Marco da re dello sport mondiale dopo la storica doppietta Giro e Tour del 1998. La serata trasformerà Piazza Andrea Costa in un’esplosione di colore giallo, il colore iconico del Tour de France, attraverso uno spettacolo di varietà e l’allestimento di elementi scenografici di grande impatto visivo. Saranno inoltre proiettate le immagini di repertorio più significative, trasmesse su videowall del palco, delle sue imprese ciclistiche tra cui le immagini del Giro D’Italia 1998 a Montecampione e la mitica tappa Lex Deux Alpes al Tour de France 1998. Oltre alle testimonianze, ampio spazio verrà dato allo spettacolo e intrattenimento con la musica di Matthew Lee, Francesco Baccini e Claudio Lauretta e la simpatia unica di Maria Pia Timo. La direzione artistica dell'evento è a cura di Andrea Prada.