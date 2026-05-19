Cesenatico, verso il gemellaggio fra la Nove Colli e la granfondo dei vichinghi in Danimarca

CESENATICO. L’Emilia-Romagna e la Danimarca si avvicinano nel segno del grande ciclismo. Dal 21 al 24 maggio, Cesenatico ospiterà un importante Fam Trip nato con l’obiettivo di avviare il progetto di proposta di gemellaggio tra la granfondo Nove Colli e la Hærvejsløbet, il più grande evento bike della Danimarca.

Hærvejsløbet è un’epica granfondo ciclistica che attraversa la Danimarca lungo un’antica via storica tracciata dall’ultima era glaciale. Giunto alla sua 15ª edizione, l’evento si è affermato come il più grande appuntamento cicloturistico del paese, arrivando a coinvolgere ben 15.000 partecipanti tra i vari percorsi su strada, mountain bike e gravel. La manifestazione fa ufficialmente parte del prestigioso circuito amatoriale del Tour de France sotto il nome di L’Étape Denmark by Tour de France. Questa importante partnership unisce una sfida fisica impegnativa alla bellezza dei paesaggi dello Jutland, offrendo ai ciclisti l’emozione di vivere una vera e propria “Tour-experience” (con maglie ufficiali e traguardi dedicati) e la possibilità di combinare la gara con una splendida vacanza in famiglia.

Il Fam Trip, promosso e organizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna insieme al Consorzio Terrabici (www.terrabici.com), corona l’attività di scouting avviata a giugno 2025 in collaborazione con il Tour Operator danese Pedal People (pedalpeople.cc), partner strategico di questa operazione.

La delegazione d’eccellenza, guidata dal fondatore Micheal Andersen, include 6 ambassador della Hærvejsløbet (tra cui ex ciclisti professionisti danesi) e i rappresentanti del media magazine di settore più influente in Danimarca.

Il gruppo di opinion leader danesi, che farà base presso un bike hotel associato al Consorzio Terrabici di Cesenatico, seguirà un programma intenso alla scoperta della destinazione “Emilia Romagna Cycling”. Giovedì 21 Maggio l’accoglienza della delegazione in hotel, quindi il “bike fitting” tecnico e aperitivo ufficiale di benvenuto con presentazione del tour organizzato da Apt Servizi e Terrabici. Venerdì 22 Maggio si terrà il primo bike tour di 60 km sull’itinerario Cesenatico - Longiano - Sogliano. La giornata unirà lo sport alla valorizzazione enogastronomica, con una sosta per una degustazione di vino, olio e Formaggio di Fossa presso un’azienda agricola locale. Sabato 23 Maggio secondo bike tour di 70 km lungo il percorso Cesenatico - Verucchio - Rimini, con sosta pranzo in una azienda vinicola della Valmarecchia. Nel pomeriggio l’incontro ufficiale all’Expo della Nove Colli tra la delegazione danese, il Sindaco di Cesenatico e il Management della Granfondo per definire le basi e i dettagli del progetto di proposta di gemellaggio. Domenica 24 Maggio Il culmine dell’iniziativa, con la partenza ufficiale dei ciclisti danesi alla Granfondo Nove Colli.

L’asse tra la Romagna e la Danimarca è destinato a svilupparsi ulteriormente a stretto giro: la missione successiva si svolgerà a fine giugno proprio in Danimarca, in occasione della Hærvejsløbet. La famosa granfondo, che si tiene a Viborg ed è storicamente conosciuta anche come “The Viking Race”, dal 2024 è diventata ancora più prestigiosa entrando a far parte del circuito ufficiale del Tour de France con il nome di L’Étape Denmark by Tour de France. A Viborg, Apt Servizi e Visit Romagna saranno presenti con uno stand promozionale interamente dedicato al prodotto Romagna Bike, supportato attivamente dal consorzio dei bike hotel Terrabici