Cesenatico, verde pubblico: interventi da 630mila euro

La giunta comunale di Cesenatico ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per un intervento straordinario sul verde pubblico dal valore di 630mila euro. I lavori partiranno nei primi mesi del 2026 e termineranno entro l’estate, affiancati da ulteriori 100mila euro di risorse ordinarie destinate a incrementare gli sfalci nelle aree verdi a cura di Cesenatico Servizi.

Il piano interessa sette rotatorie cittadine, i lungomari di Ponente e Levante, i giardini al mare, Piazza delle Conserve e diversi punti dei viali principali, con particolare attenzione alle aree turistiche. Previste nuove piantumazioni, riqualificazione delle aiuole, inserimento di giochi, rinnovo di arredi e pavimentazioni, e l’uso di specie e materiali a bassa manutenzione.

Interventi rilevanti riguarderanno i giardini al mare – con la sostituzione delle strutture deteriorate, la creazione di nuovi spazi verdi e l’ammodernamento delle aree gioco – e Piazza delle Conserve, dove verranno introdotti nuovi elementi in corten, una pavimentazione a secco decorata e vegetazione ornamentale.

«Si tratta di un investimento senza precedenti per rendere Cesenatico ancora più bella e accogliente», afferma il sindaco Matteo Gozzoli, ringraziando i tecnici comunali e l’architetto Lorena Raspanti per il lavoro svolto. «I cantieri partiranno nei primi mesi del 2026 per essere pronti in vista della stagione turistica».