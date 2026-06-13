Cesenatico, vende vodka a ragazze di 15 anni: denunciato il titolare del minimarket

A Cesenatico, intorno alle 23 di sabato scorso, gli agenti della Polizia Locale in Piazza Costa hanno notato tre giovanissime ragazze, tutte classe 2011, entrare in un minimarket per poi uscire poco dopo con due bottiglie di vodka. Fermate dagli operatori, le minori confermavano l’acquisto ed una di loro confermava che il personale del negozio aveva consegnato i superalcolici senza richiedere alcun documento d’identità. A quel punto gli agenti hanno identificato il venditore in un uomo di origini bengalesi, classe 1984, residente a Cervia e regolare sul territorio dello Stato. L’uomo, sottoposto a fotosegnalamento, è stato denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria. Le tre ragazze sono state immediatamente riaffidate ai genitori che, avvisati da personale del Comando di Polizia Locale, hanno espresso parole di ringraziamento dimostrando una particolare sensibilità sulla tematica della vendita dell’alcol ai minori.