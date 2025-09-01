Cesenatico, veleggiata di barche storiche pro Gaza nel canale per sostenere la flotilla che porta aiuti

La comunità di Cesenatico si unisce idealmente alla Global Sumud Flotilla che ha iniziato a navigare alla volta di Gaza, carica di aiuti umanitari per i palestinesi allo stremo, con la volontà di superare lo spietato blocco israeliano. Lo fa con un’iniziativa che si terrà sabato 6 settembre, con raduno davanti al palazzo comunale sul porto canale, e si articolerà in due momenti. Si inizierà alle 10 con un laboratorio di costruzione di barchette di carta con messaggi di pace. Seguirà una spettacolare veleggiata di barche storiche che sfileranno lungo il porto canale, sfoderando le bandiere arcobaleno contro la guerra e quelle dello Stato della Palestina, nell’auspicio che arrivi al più presto a essere riconosciuto anche dall’Italia, come hanno già fatto circa tre quarti dei Paesi del mondo. L’iniziativa, denominata in modo semplice e chiaro “Cesenatico per la pace”, è organizzata da Cgil, Anpi, Legambiente, Libera e Mani rosse antifasciste e gode del patrocinio del Comune di Cesenatico e della Provincia di Forlì-Cesena. I pilastri e le richieste alla base della mobilitazione a Cesenatico indicati dai promotori sono quattro: cessate il fuoco immediato; sostegno alla missione per l’arrivo degli aiuti umanitari; rispetto dei diritti umani; solidarietà internazionale.

La Global Sumud Flotilla è composta da diverse decine di imbarcazioni con a bordo volontari di 44 Paesi del mondo che stanno trasportando oltre 200 tonnellate di beni di prima necessità.