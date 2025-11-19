Cesenatico, va al parco pubblico a tirare frecce con l’arco: denunciato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con la denuncia di sette persone.

Denunciato un uomo per “porto abusivo di armi” e “gettito pericoloso di cose” poiché sorpreso, all’interno di un parco pubblico, a scagliare frecce con un grosso arco senza alcuna autorizzazione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale;

Denunciati due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori etilici tra 1,7 e 2 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed i veicoli, in un caso affidato a persona idonea alla guida mentre, nell’altro, sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della successiva confisca.

Denunciato un ulteriore automobilista per “falsità materiale” poiché, sottoposto a controll, esibiva una patente di guida falsa. Nella circostanza è stato anche sanzionato per guida senza patente.

Denunciato un giovane per “porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere” poiché trovato in possesso di un manganello telescopico in ferro di medie dimensioni, che è stato sottoposto a sequestro penale;